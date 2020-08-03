شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسكندرية توزع هدايا على المرضى بمستشفى أطفال فوزى معاذ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، زيارة ميدانية لمستشفى فوزي معاذ للأطفال بكوم الشقافة، التابعة لحي غرب، لتفقد سير العمل بها، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وخلال الجولة التي التزم الجميع فيها بارتداء الكمامات، اتساقاً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تفقدت نائب المحافظ أقسام الاستقبال والعناية المركزة والحضانات، واطمأنت على سير العمل بها وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، وتواجد الطاقم الطبي بتخصصاته المختلفة خلال فترة إجازة العيد، وقدمت الشكر للعاملين بالمستشفى للمستوى اللائق للخدمات المقدمة للأطفال ومستوى النظافة بالمستشفى.

ووجهت «عازر» جميع العاملين بالمستشفى بالاستمرار في احتواء المرضى وأسرهم وحسن التعامل معهم وتوفير الأدوية اللازمة لهم، فضلا عن ضرورة أن يشعر المواطن السكندري وخاصة البسيط بتحسن ملحوظ في مستوى الخدمات المقدم لهم على كافة النواحي المعنوية والمادية .

وخلال الجولة وزعت نائب المحافظ الهدايا التذكارية والحلوى على الأطفال المرضى بالمستشفى لإدخال البهجة عليهم ومشاركتهم الفرحة بعيد الأضحى المبارك.

جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية خلال جولتها بمستشفى فوزى معاذ

جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية خلال جولتها بمستشفى فوزى معاذ

جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرةي خلال جولتها بمستشفى فوزى معاذ

جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرةي خلال جولتها بمستشفى فوزى معاذ

جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرةي خلال جولتها بمستشفى فوزى معاذ

جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية خلال جولتها بمستشفى فوزى معاذ