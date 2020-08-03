شكرا لقرائتكم خبر عن مجازر الإسكندرية تستقبل 162 ذبيحة فى ثالث أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامي عبدالغنى عبدالرسول مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالإسكندرية، نقيب الأطباء البيطريين، إن المجازر المخصصة لاستقبال وذبح الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك استقبلت 162 ذبيحة في ثالث أيام العيد، أمس الأحد.

وأوضح «عبدالرسول» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن المذبوحات عبارة عن عجول أبقار وجاموس فقط، حيث جرى ذبح 161 عجلا بمجزر كلية الزراعة في أبيس، وعجل في المجزر الآلى بالعامرية.

ولفت إلى أن حصيلة أيام العيد الثلاثة بلغت 1621 رأس أبقار وجاموس وضأن وماعز.

وأشار مدير عام الصحة العامة والمجازر إلى أن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تتولى تكثيف الحملات التفتيشية، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تتم بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وفي حالة المخالفة يتم غلق للمحل أو المنفذ لمدة 60 يوما وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.