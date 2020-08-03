شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»:11 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، إن المديرية حققت رقمًا قياسيًّا جديدًا في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لأول مرة في تاريخها، حيث تمكنت من تجميع واستقبال 6200 صكًّا حتى تاريخه، وتم تمييز المديرية بنجمة في جدول المشروع على مستوى مديريات المحافظات.

وأكد «خشبة» – في تصريحات صحفية- أن قيمة الصكوك التي تم تجميعها العام الجارى بلغت 11 مليونا و160 ألف جنيه.

ووجه الشكر لكل منتسبي الأوقاف بالإسكندرية على ما بذلوه من جهد في بيع الصكوك ووصول المديرية إلى هذا المستوى، وكذلك للمواطنين على ما بذلوه من جهد خدمة للفقراء والمساكين.