تعانى من غرغرينا بالوجه والأنف.. الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ" أسماء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أعلنت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، الاستجابة لحالة المريضة أسماء ر. ح، من القاهرة، وتبلغ من العمر ٢٣ عاماً، وتعاني من غرغرينا بالوجه والفكين والأنف نتيجة خطأ طبي، ومحجوزة حاليا بقسم الأنف والأذن بمستشفى الحسين الجامعي.

وقال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، رئيس اللجنة، إن اللجنة قامت على الفور بالتواصل مع والد المريضة، الذي أفاد بأن الحالة خضعت لإجراء جراحة تنظيف الصديد بمستشفى الحسين الجامعي، وتحتاج حالياً إلى نقلها إلى مستشفى جامعي لإجراء جراحة تجميل.

Advertisements

وتابع:" قامت اللجنة بالتنسيق مع الدكتور أيمن صالح، مدير مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عمرو مبروك، رئيس قسم جراحة التجميل بكلية طب، وإعلامهم بالحالة وتمت الإفادة بأنه لا مانع من استقبال المريضة الآن تمهيدا لإجراء الجراحات المطلوبة.

وقامت اللجنة بالتنسيق مع الدكتور عبدالمنعم الجيش رئيس عمليات هيئة الإسعاف، وتم إعلامه بالحالة، وتم إرسال سيارة إسعاف على الفور لنقل المريضة إلى الدمرداش.

وقال الدكتور عمرو مبروك رئيس قسم جراحة التجميل بطب عين شمس، أنه تم استقبال الحالة، وتقييمها وحجزها بالمستشفى، تمهيدا للعرض على أطباء التخدير لإجراء جراحات التجميل والرمد والوجه والفكين.