اليوم.. استئناف المفاوضات حول سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - تُستأنف اليوم الإثنين اجتماعات مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي؛ استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأعلنت وزارة الري المصرية أن اجتماع الجولة الثانية والذي عقد نهاية يوليو الماضي انتهى إلى اتفاق الوزراء على معاودة عقد الاجتماع اليوم الاثنين في إطار السعي نحو التوصل لحلول للنقاط العالقة الفنية والقانونية.

وحذرت مصر من قرار إثيوبيا الأحادي في ملء سد النهضة والذي يكون له آثاره السلبية على مصر.