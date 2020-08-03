شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي رأس غارب يشكون من تراجع مستوى النظافة ويطالبون المحافظ بالتدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعددت شكاوى المواطنين في مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر من انتشار القمامة وسوء حالة النظافة بعدة مناطق، وسط نقص في عدد الحاويات والعمال والمعدات وذلك خلال إجازة العيد الأضحى.

واستغاث أهالى مدينة رأس غارب من تراكم القمامة بشوارع المدينة، واستبدال صناديق القمامة ببراميل بلاستيك بعد فسخ عقد شركة النظافة العاملة بالمدينة لاختيار شركة أخرى معينة.

وقال المهندس إسلام حربى، أحد شباب المدينة، إن مجلس المدينة متعنت مع شركة النظافة وفسخ عقدها بالمخالفة للقانون لاختيار شركة أخرى، ما أدى لتراكم القمامة في الشوارع لعدة أيام واختيار صناديق قمامة على شكل براميل بلاستيك، بعد رفع الشركة الأولى لصناديقها.

وأضاف «حربى» أن القمامة أصبحت منتشرة في شوارع المدينة، بسبب قلة إمكانيات الشركة الجديدة التي تم اختيارها بطريقة غير قانونية، مؤكدا أن ذلك أدى لانتشار القمامة في الشوارع بطريقة كبيرة.

وطالب أهالى المدينة المجلس بالتدخل لحل الأزمة، وتم إرسال شكاوى لمحافظ البحر الأحمر، مطالبين إياه بالتدخل لإنهاء المشكلة، والتحقيق في انتشار القمامة بعدة مناطق ما يسئ للمدينة ويساهم في نشر الحشرات والناموس والفئران والروائح الكريهة.

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