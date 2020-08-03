أخبار مصر | اندلاع حريق هائل في مخزن مواسير بلاستيك بالمرج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر اندلاع حريق هائل في مخزن مواسير بلاستيك بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شخص، باختناق، في حريق اندلع بمخزن مواسير بلاستيك تابع لشركة الغاز الطبيعي، بالمرج.

هذا، وتلقت وات الحماية المدنية، بلاغا يفيد باندلاع حريق هائل في مخزن مواسير بلاستيك تابع لشركة الغاز الطبيعي، بمنطقة عزبة النخل الغربية، بالمرج.

دفعت قوات الحماة المدنية بـ4 سيارات وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران وتمت أعمال الإخماد، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص باختناق نقل على أثره لمستشفى اليوم الواحد، لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.