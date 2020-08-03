شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تستعد لـ«الشيوخ»: 20 ألف قاضٍ يعاونهم 120 ألف موظف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، استعداداتها، خلال الأسبوع الحالى، بشأن إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ، المقررة خلال يومى 9 و10 أغسطس فى الداخل.

وزادت الهيئة عدد اللجان إلى 17 ألفا، بدلا من 13 ألفا و919 لجنة خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، بزيادة تصل إلى 4 آلاف لجنة، نتيجة زيادة عدد الناخبين (63 مليون ناخب).

وحددت «الهيئة» 27 لجنة عامة، على مستوى الجمهورية، لمتابعة العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الخاصة باللجان الفرعية وتذليل العقبات أمام تلك اللجان، كما زادت عدد القضاة المشاركين فى الإشراف على الانتخابات فى اللجان الفرعية والعامة (نحو 20 ألف قاضٍ، يعاونهم 120 ألف موظف). وتلقت «الهيئة» طلبات من مرشحى الانتخابات على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر للحصول على بيانات الناخبين فى الدوائر الانتخابية، ليتمكنوا من الوصول ببرامجههم الانتخابية لهم، ودعوتهم لانتخابهم، وفقا لنص المادة 19 من قانون انتخابات مجلس الشيوخ، التى نصت على أنه «يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة، على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره 500 جنيه، ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسوم».

وحظى كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة على رعاية الهيئة الوطنية، ومن المقرر توزيعهم على لجان الدور الأرضى داخل مركز الاقتراع، تيسيرا عليهم. وعقب إعلان الهيئة الانتهاء من توزيع الناخبين على اللجان، من المقرر إتاحة 3 وسائل للاستعلام عن وجود اسم الناخب ضمن قاعدة بيانات الناخبين من عدمه، ومعرفة رقمه فى كشوف الناخبين ولجنته الانتخابية ومركز الاقتراع، عبر موقع الهيئة الرسمى www.electaions.eg، أو إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151، أو بالاتصال بالخط الساخن 141.