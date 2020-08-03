شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: تحديث أنظمة الكشف والتحصيل والشكاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه يتم تحديث منظومة الكشف والتحصيل واستقبال شكاوى المواطنين لضمان التواصل مع المشتركين واتخاذ إجراءات للتغلب على أخطاء قراءة العدادات وتحسين نسبة التحصيل.

وأضاف شاكر لـ«المصرى اليوم» أنه تم تركيب نحو 9.3 مليون عداد مسبق الدفع حتى نهاية إبريل الماضى يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية، كما تم إعداد كتيب خاص كدليل لهذه العدادات يوضح مميزاتها وإرشادات استخدامها وتم نشره على المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا.

ولفت شاكر إلى أنه يتم تنفيذ مشروع تجريبى للعدادات الذكية بمواصفة فنية موحدة لتنفيـذ المشـروع التجريبـى لتركيـب حوالى 250 ألف عداد ذكى وطرق الاتصال الخاصة بها، وذلـك فـى نطـاق 6 شـركات توزيـع شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة وجنوب الدلتا ومصر الوسطى، وتم تركيب نحو 182 ألفا بنسبة 73% من إجمالى المستهدف حتى نهاية إبريل.

وتابع الوزير أن برنامج القراءات الموحد من أجل تسجيل القراءات بدقة عالية للوصول إلى فاتورة سليمة، وتم كشف حوالى 95% من إجمالى عدد المشتركين المستهدف قراءة عداداتهم. ولفت الوزير إلى أنه تم تطوير مراكز الخدمة وميكنة الخدمات لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور إذ بلغ عدد مراكز الخدمة المطورة للعمل بنظام الشباك الواحد بشركات توزيع الكهرباء 461 مركزا من إجمالى 466 مركزا، وبما يتيح للمواطن سرعة الحصول على الخدمة من أى شباك.

وتابع أنه تم تنويع طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، حيث تلقى الخط الساخن 121 منذ تطويره فى 2016 نحو 9 ملايين مكالمة لتلقى بلاغات الأعطال والشكاوى الفنية والتجارية والرد على الاستفسارات، كما تم إطلاق تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء على GOOGLE Play واستقبال رسائل SMS إلى رقم 91121، حيث تم الرد على حوالى 7500 شكوى، كما تلقى الموقع الإلكترونى للوزارة منذ إنشائه فى عام 2012 نحو 69 ألف شكوى، كما تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 حوالى 51 ألف شكوى تخص الكهرباء، وتلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين حوالى 20 ألف شكوى.

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