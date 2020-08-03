شكرا لقرائتكم خبر عن «الفتة» و«الفراشيح» و«الأكل بالإيد».. عادات وتقاليد قبائل سيناء في عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تختلف العادات والتقاليد باختلاف المحافظات المصرية، بل باختلاف القبائل والعائلات فى المحافظة الواحدة، فالعادات والتقاليد تبقى حاضرة فى مختلف الطقوس والمناسبات الدينية والاجتماعية والقبلية، وتختلف من مناسبة إلى أخرى، ومن قبيلة إلى أخرى.

فى شبه جزيرة سيناء، تختلف العادات والتقاليد والطقوس الخاصة بإعداد الطعام، خلال العيد، بين القبائل البدوية والعائلات الحضرية والمقيمين من أبناء محافظات الجمهورية، فنحر الأضاحى وصلاة العيد واللبس الجديد واحد، إلا أن طرق طهى وتقديم الطعام مختلفة، وإن كان القاسم المشترك بينها هو احتواء الطعام على لحم الأضاحى.

وتأتى «الفتة» على رأس الأطعمة المشتركة بين الجميع، فيما تختلف طرق تحضيرها، ففى البادية يسلق اللحم، بوضعه فى إناء كبير، وتتم تسويته على نار الحطب، مع إعداد الفطائر الطازجة (الفراشيح)، بعد عجن الدقيق الأسمر، دون إضافات، وتقطيع الفراشيح قطعا صغيرة، ثم يوضع المرق عليها، ثم الأرز واللحم والسمن، وتقدم فى إناء كبير، يسميه البدو «باطية»، وكانت تصنع قديمًا من الخشب، وتصنع اليوم من الألومونيوم، وتقدم إلى الضيوف فى المقاعد والدواوين، بجانب السلطة الخضراء، ويدخل فى مكوناتها الفلفل الأخضر، وتؤكل بالأيدى، وغير مسموح الأكل بالملاعق، يعقبها تقديم القهوة بالهيل، والشاى بالحبهان.

ويقدم أهل العريش الفتة بطريقة مختلفة، عبر سلق اللحوم، على وسائل الطهى الحديثة، وإعداد الأرز الأصفر، بعد إضافة الكركم والحبهان عليه، وتصنع الفراشيح من الدقيق الأبيض، وتقطع وتسقى بالشوربة، ثم يوضع الأرز الأصفر واللحم عليها، وتزين بالمكسرات (الفول السودانى وجوز الهند)، إضافة إلى البقدونس والكبدة، وتؤكل مع السلطة الخضراء والمخللات بالأيدى، يعقبها تناول الشاى المغلى مع النعناع.