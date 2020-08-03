شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة في المنصورة عن شهر أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة عن شهر أغسطس، للصلوات الخمس المفروضة وهى الفجر والظهر والعصر والمغرب وأيضًا وقت شروق الشمس، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الإنترنت. ويعرض الجدول التالى مواقيت الصلاة في مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية عن شهر أغسطس 2020، وندعو الله أن يعيننا على أداء الصلاة في أوقاتها، وتقبل الله الصلاة وصالح الأعمال منا ومنكم. مواقيت الصلاة في المنصورة عن شهر أغسطس 2020 : التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء 2020-08-01 3:32 ص 5:11 ص 12:1 م 3:39 م 6:50 م 8:18 م 2020-08-02 3:32 ص 5:12 ص 12:1 م 3:39 م 6:49 م 8:17 م 2020-08-03 3:33 ص 5:13 ص 12:1 م 3:39 م 6:48 م 8:16 م 2020-08-04 3:34 ص 5:13 ص 12:1 م 3:39 م 6:47 م 8:15 م 2020-08-05 3:35 ص 5:14 ص 12:0 م 3:39 م 6:47 م 8:14 م 2020-08-06 3:36 ص 5:14 ص 12:0 م 3:39 م 6:46 م 8:12 م 2020-08-07 3:37 ص 5:15 ص 12:0 م 3:39 م 6:45 م 8:11 م 2020-08-08 3:38 ص 5:16 ص 12:0 م 3:38 م 6:44 م 8:10 م 2020-08-09 3:39 ص 5:16 ص 12:0 م 3:38 م 6:43 م 8:9 م 2020-08-10 3:40 ص 5:17 ص 12:0 م 3:38 م 6:42 م 8:8 م 2020-08-11 3:41 ص 5:18 ص 12:0 م 3:38 م 6:41 م 8:7 م 2020-08-12 3:42 ص 5:18 ص 11:59 ص 3:38 م 6:40 م 8:5 م 2020-08-13 3:43 ص 5:19 ص 11:59 ص 3:37 م 6:39 م 8:4 م 2020-08-14 3:44 ص 5:19 ص 11:59 ص 3:37 م 6:38 م 8:3 م 2020-08-15 3:45 ص 5:20 ص 11:59 ص 3:37 م 6:37 م 8:2 م 2020-08-16 3:46 ص 5:21 ص 11:59 ص 3:36 م 6:36 م 8:0 م 2020-08-17 3:47 ص 5:21 ص 11:59 ص 3:36 م 6:35 م 7:59 م 2020-08-18 3:47 ص 5:22 ص 11:58 ص 3:36 م 6:34 م 7:58 م 2020-08-19 3:48 ص 5:23 ص 11:58 ص 3:35 م 6:33 م 7:56 م 2020-08-20 3:49 ص 5:23 ص 11:58 ص 3:35 م 6:32 م 7:55 م 2020-08-21 3:50 ص 5:24 ص 11:58 ص 3:35 م 6:31 م 7:54 م 2020-08-22 3:51 ص 5:24 ص 11:57 ص 3:34 م 6:30 م 7:53 م 2020-08-23 3:52 ص 5:25 ص 11:57 ص 3:34 م 6:29 م 7:51 م 2020-08-24 3:53 ص 5:26 ص 11:57 ص 3:33 م 6:28 م 7:50 م 2020-08-25 3:54 ص 5:26 ص 11:57 ص 3:33 م 6:26 م 7:48 م 2020-08-26 3:54 ص 5:27 ص 11:56 ص 3:32 م 6:25 م 7:47 م 2020-08-27 3:55 ص 5:27 ص 11:56 ص 3:32 م 6:24 م 7:46 م 2020-08-28 3:56 ص 5:28 ص 11:56 ص 3:31 م 6:23 م 7:44 م 2020-08-29 3:57 ص 5:29 ص 11:55 ص 3:31 م 6:22 م 7:43 م 2020-08-30 3:58 ص 5:29 ص 11:55 ص 3:30 م 6:20 م 7:42 م 2020-08-31 3:58 ص 5:30 ص 11:55 ص 3:30 م 6:19 م 7:40 م الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,483

تعافي 42,455

وفيات 4,865

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