شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة في أسيوط عن شهر أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية جدولاً يعرض مواقيت الصلاة عن شهر أغسطس، ويوضح مواعيد الصلوات الخمس المفروضة، وهى الفجر والظهر والعصر والمغرب، علاوة على وقت شروق الشمس. ويعرض الجدول التالى مواقيت الصلاة في أسيوط عن شهر أغسطس 2020، وفقنا الله جميعًا للصلاة في وقتها، وتقبلها قبولاً حسنًا إنه نعم المولى ونعم النصير. مواقيت الصلاة في أسيوط عن شهر أغسطس 2020 : التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء 2020-08-01 3:45 ص 5:19 ص 12:2 م 3:33 م 6:44 م 8:7 م 2020-08-02 3:46 ص 5:20 ص 12:2 م 3:33 م 6:43 م 8:6 م 2020-08-03 3:46 ص 5:20 ص 12:1 م 3:33 م 6:42 م 8:5 م 2020-08-04 3:47 ص 5:21 ص 12:1 م 3:33 م 6:42 م 8:4 م 2020-08-05 3:48 ص 5:21 ص 12:1 م 3:33 م 6:41 م 8:4 م 2020-08-06 3:49 ص 5:22 ص 12:1 م 3:33 م 6:40 م 8:3 م 2020-08-07 3:50 ص 5:22 ص 12:1 م 3:33 م 6:40 م 8:2 م 2020-08-08 3:50 ص 5:23 ص 12:1 م 3:33 م 6:39 م 8:1 م 2020-08-09 3:51 ص 5:23 ص 12:1 م 3:33 م 6:38 م 8:0 م 2020-08-10 3:52 ص 5:24 ص 12:1 م 3:33 م 6:37 م 7:59 م 2020-08-11 3:53 ص 5:24 ص 12:1 م 3:32 م 6:36 م 7:58 م 2020-08-12 3:53 ص 5:25 ص 12:0 م 3:32 م 6:36 م 7:56 م 2020-08-13 3:54 ص 5:25 ص 12:0 م 3:32 م 6:35 م 7:55 م 2020-08-14 3:55 ص 5:26 ص 12:0 م 3:32 م 6:34 م 7:54 م 2020-08-15 3:56 ص 5:26 ص 12:0 م 3:32 م 6:33 م 7:53 م 2020-08-16 3:56 ص 5:27 ص 12:0 م 3:32 م 6:32 م 7:52 م 2020-08-17 3:57 ص 5:27 ص 11:59 ص 3:31 م 6:31 م 7:51 م 2020-08-18 3:58 ص 5:28 ص 11:59 ص 3:31 م 6:30 م 7:50 م 2020-08-19 3:59 ص 5:28 ص 11:59 ص 3:31 م 6:29 م 7:49 م 2020-08-20 3:59 ص 5:29 ص 11:59 ص 3:31 م 6:28 م 7:48 م 2020-08-21 4:0 ص 5:29 ص 11:58 ص 3:30 م 6:27 م 7:46 م 2020-08-22 4:1 ص 5:30 ص 11:58 ص 3:30 م 6:26 م 7:45 م 2020-08-23 4:1 ص 5:30 ص 11:58 ص 3:30 م 6:25 م 7:44 م 2020-08-24 4:2 ص 5:31 ص 11:58 ص 3:30 م 6:24 م 7:43 م 2020-08-25 4:3 ص 5:31 ص 11:57 ص 3:29 م 6:23 م 7:42 م 2020-08-26 4:3 ص 5:32 ص 11:57 ص 3:29 م 6:22 م 7:41 م 2020-08-27 4:4 ص 5:32 ص 11:57 ص 3:29 م 6:21 م 7:39 م 2020-08-28 4:5 ص 5:33 ص 11:57 ص 3:28 م 6:20 م 7:38 م 2020-08-29 4:5 ص 5:33 ص 11:56 ص 3:28 م 6:19 م 7:37 م 2020-08-30 4:6 ص 5:33 ص 11:56 ص 3:27 م 6:18 م 7:36 م 2020-08-31 4:7 ص 5:34 ص 11:56 ص 3:27 م 6:17 م 7:34 م الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,483

تعافي 42,455

وفيات 4,865

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