شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة في طنطا عن شهر أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة في مدينة طنطا فى محافظة الغربية عن شهر أغسطس 2020. ويعرض الجدول مواعيد الصلوات الخمس المفروضة وهى الفجر والظهر والعصر والمغرب، وكذلك وقت شروق الشمس، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للهيئة. وندعو الله أن يوفقنا لأداء الصلاة في أوقاتها، وأن يتقبل الصلاة وصالح الأعمال منا ومنكم. مواقيت الصلاة في طنطا عن شهر أغسطس 2020 : المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء طنطــا 2020-08-01 3:34 ص 5:13 ص 12:2 م 3:41 م 6:51 م 8:19 م طنطــا 2020-08-02 3:35 ص 5:14 ص 12:2 م 3:40 م 6:50 م 8:18 م طنطــا 2020-08-03 3:36 ص 5:15 ص 12:2 م 3:40 م 6:49 م 8:16 م طنطــا 2020-08-04 3:37 ص 5:15 ص 12:2 م 3:40 م 6:49 م 8:15 م طنطــا 2020-08-05 3:38 ص 5:16 ص 12:2 م 3:40 م 6:48 م 8:14 م طنطــا 2020-08-06 3:39 ص 5:17 ص 12:2 م 3:40 م 6:47 م 8:13 م طنطــا 2020-08-07 3:40 ص 5:17 ص 12:2 م 3:40 م 6:46 م 8:12 م طنطــا 2020-08-08 3:41 ص 5:18 ص 12:2 م 3:40 م 6:45 م 8:11 م طنطــا 2020-08-09 3:42 ص 5:18 ص 12:2 م 3:39 م 6:44 م 8:10 م طنطــا 2020-08-10 3:42 ص 5:19 ص 12:1 م 3:39 م 6:43 م 8:9 م طنطــا 2020-08-11 3:43 ص 5:20 ص 12:1 م 3:39 م 6:42 م 8:7 م طنطــا 2020-08-12 3:44 ص 5:20 ص 12:1 م 3:39 م 6:41 م 8:6 م طنطــا 2020-08-13 3:45 ص 5:21 ص 12:1 م 3:38 م 6:40 م 8:5 م طنطــا 2020-08-14 3:46 ص 5:21 ص 12:1 م 3:38 م 6:40 م 8:4 م طنطــا 2020-08-15 3:47 ص 5:22 ص 12:1 م 3:38 م 6:39 م 8:3 م طنطــا 2020-08-16 3:48 ص 5:23 ص 12:0 م 3:38 م 6:37 م 8:1 م طنطــا 2020-08-17 3:49 ص 5:23 ص 12:0 م 3:37 م 6:36 م 8:0 م طنطــا 2020-08-18 3:50 ص 5:24 ص 12:0 م 3:37 م 6:35 م 7:59 م طنطــا 2020-08-19 3:51 ص 5:25 ص 12:0 م 3:37 م 6:34 م 7:57 م طنطــا 2020-08-20 3:51 ص 5:25 ص 11:59 ص 3:36 م 6:33 م 7:56 م طنطــا 2020-08-21 3:52 ص 5:26 ص 11:59 ص 3:36 م 6:32 م 7:55 م طنطــا 2020-08-22 3:53 ص 5:26 ص 11:59 ص 3:35 م 6:31 م 7:54 م طنطــا 2020-08-23 3:54 ص 5:27 ص 11:59 ص 3:35 م 6:30 م 7:52 م طنطــا 2020-08-24 3:55 ص 5:27 ص 11:58 ص 3:35 م 6:29 م 7:51 م طنطــا 2020-08-25 3:56 ص 5:28 ص 11:58 ص 3:34 م 6:28 م 7:50 م طنطــا 2020-08-26 3:57 ص 5:29 ص 11:58 ص 3:34 م 6:27 م 7:48 م طنطــا 2020-08-27 3:57 ص 5:29 ص 11:58 ص 3:33 م 6:25 م 7:47 م طنطــا 2020-08-28 3:58 ص 5:30 ص 11:57 ص 3:33 م 6:24 م 7:45 م طنطــا 2020-08-29 3:59 ص 5:30 ص 11:57 ص 3:32 م 6:23 م 7:44 م طنطــا 2020-08-30 4:0 ص 5:31 ص 11:57 ص 3:32 م 6:22 م 7:43 م طنطــا 2020-08-31 4:1 ص 5:32 ص 11:56 ص 3:31 م 6:21 م 7:41 م الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,483

تعافي 42,455

وفيات 4,865

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواقيت الصلاة في طنطا عن شهر أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.