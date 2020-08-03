شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو «الشيوخ» يواصلون حملاتهم الانتخابية في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مرشحو انتخابات مجلس الشيوخ حملات الدعاية الانتخابية بالمحافظات، الأحد، وشهدت بعض الدوائر تكتلات من مجلس النواب لتأييد بعض المرشحين، وعلى العكس فى شمال سيناء التى حسمت موقفها مبكرا بسبب تأثير القبيلة.

فى شمال سيناء، لا تعتمد الانتخابات على الدعاية الانتخابية وتعليق اللافتات الدعائية، لكن تعتمد بشكل أساسى على التحالفات الانتخابية.

وخرجت مدينة العريش من نظام القائمة وانضمت إلى مدينة الشيخ زويد، وذلك بعد ترشيح البرلمانى فايز حرب، على القائمة الوطنية «من أجل مصر»، فى انتظار أن تعين العريش أحد أبنائها فى المجلس، خاصة أن المقعد الفردى محسوم بنسبة كبيرة إلى مركز بئر العبد بعد ترشح الشيخ سالم العكش، على قائمة حزب مستقبل وطن، وهو الأوفر حظًا بين المرشحين الـ7، لما له من تاريخ سياسى كبير، بجانب وقوف عدد من مشايخ القبائل والعائلات خلفه، خاصة بمركزى العريش وبئر العبد، إضافة إلى وقوف أعضاء الحزب خلفه فى مختلف مراكز المحافظة.

وفى انتخابات مجلس الشيوخ بشمال سيناء، خرجت قبائل كبرى على مستوى المحافظة، السواركة والرميلات والترابين والأخارسة، من المشهد الانتخابى. وفى الشرقية، واصل المرشحون من خلال اللقاءات التنظيمية التى عقدت بمقار المرشحين الرسمية، لإقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية وحثهم على المشاركة، فضلا عن تكثيف اللافتات الخاصة بالمرشحين فى الشوارع الرئيسية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، كما حرصت الأحزاب على اتباع نظام الدعاية المجمعة لمرشحيها بخلاف الدعاية الفردية لكل مرشح.

ويخوض الانتخابات عن دائرة الشرقية 47 مرشحا بالنظام الفردى، من بينهم 7 مرشحين لحزب مستقبل وطن، وعن حزب حماة وطن 8 مرشحين، وعن حزب الوفد 2، ومرشح عن حزب التحرير المصرى، وآخر عن حزب المؤتمر، ومرشح واحد عن حزب التجمع الوطنى التقدمى، بالإضافة إلى المرشحين المستقلين.

وتضم القائمة الوطنية اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية السابق، والعقيد أحمد عبدالجواد، والمهندس أحمد الخطيب، والمحاسب أيمن حامد، والدكتورة يسرا أباظة، والمهندس إبراهيم شحاتة، والدكتورة نيفين جورج.

وفى المنوفية، سادت حالة من الجدل، أثارتها الدعاية الانتخابية لأحمد طاهر الفقى، المرشح المستقل بمجلس الشيوخ فى المنوفية، والحاصل على رمز الصقر، حيث تداول رواد التواصل الاجتماعى صورا للافتات تخص المرشح بشوارع المنوفية وصورا للدعاية الخاصة به على صفحته الشخصية، إذ تم وضع علم مصر بشكل «مقلوب» حيث ظهر ترتيب الألوان بالعكس، واتهمه المتابعون بإهانة علم مصر.

وقال المرشح إنه لم يقصد أبدا إهانة العلم، وأن ما حدث خطأ مطبعى، لافتا إلى أنه فوجئ به عقب تعليق اللافتات بالفعل، وعقب علمه طلب من حملته الانتخابية إزالة اللافتات وتغييرها.

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وفى بنى سويف، تسود الحيرة بين النواب بشأن دعم مرشحى أحزابهم لمجلس الشيوخ أو الوقوف لدعم مرشحى قراهم الذين تقدموا مستقلين أو فى أحزاب غير أحزابهم.

وفى قنا، قال المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، إن العضوية بالحزب قفزت فى أقل من ٥ سنوات، من ٢٢ ألفا إلى مليون عضوية تقريبا، ومن ٢٧ مقرا إلى ٣٣٧ مقرا على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقد بديوان النائب عصام بركات، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت، إذ أكد «بركات» على دعم مرشحى القائمة والفردى خلال الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال حث الكتل التصويتية للناخبين على المشاركة بفاعلية خلال الانتخابات ودعم مرشحى القائمة الوطنية وائتلاف الأحزاب.