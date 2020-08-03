شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث أيام العيد: كورنيش النيل بدون زوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات إغلاق الشواطئ والكورنيش، فى اليوم الثالث للعيد، الأحد.

فى القليوبية، استمرت حالة الهدوء وخلت الشوارع من مظاهر الاحتفال وانعدم الزحام بمناطق الكورنيش والحدائق العامة التى تم غلقها أمام الجمهور فى بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة، كما خلت حدائق وكورنيش القناطر الخيرية من الزوار.

وفى مطروح، أعلن وجيه عبد الرازق، رئيس المدينة، عن إخلاء شواطئ الرميلة العام ومينا حشيش بعلم الروم، من المصطافين والتجمعات.

وشدد على ضرورة تطبيق القانون لمنع التجمعات بكل حزم وقوة طبقا لقرارات الدولة بإخلاء وغلق الشواطئ من أى تجمعات.

وفى كفر الشيخ، شهد مصيف بلطيم تواجداً أمنياً مكثفا، لمنع دخول المواطنين لشواطئ المصيف الـ6.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بعدم السماح للمواطنين بالدخول إلى مصيف بلطيم، إلا المقيمين فقط للتواجد بوحداتهم السكنية، ومحل إقامتهم، وعدم التواجد بالشواطئ وإغلاق جميع مداخل المصيف عدا مدخل شاطئ النرجس، لمتابعة انتظام دخول المقيمين ومالكى الشقق والفيلات، على أن يقتصر الدخول للملاك فقط بتصريح معتمد من مجلس مدينة مصيف بلطيم.

وفى الشرقية، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واستمرار غلق الحدائق والمتنزهات، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفى الأقصر، أعلن محسن الشامى، مسؤول غرفة العمليات الرئيسية بالأقصر، التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وقال على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، عضو مجلس إدارة غرفة شركات مصر، إن معدل حجوزات الفنادق والمنشآت الفندقية فى الإسكندرية تخطى الـ92%، مقابل 100% فى الساحل الشمالى، خلال أول وثانى أيام إجازة عيد الأضحى، حيث رفعت فنادق الساحل الشمالى لافتة «كامل العدد».

وأضاف «المانسترلى»، لـ«المصرى اليوم»، أن نزلاء الفنادق أصبحوا يفضلونها بدلاً من القرى السياحية والشاليهات، حتى لو اضطروا لدفع مبالغ إضافية لشعورهم بالأمان والراحة النفسية نتيجة الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى الفنادق وتعقيم الغرفة بشكل مستمر، بالإضافة إلى تناقص أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وتوقع «المانسترلى» استمرار التدفق والإقبال الكبير على الفنادق حتى بعد العيد، خاصة أن موسم الصيف هذا العام «قصير» وانتهاء امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة لبدء انحسار الفيروس، مشيراً إلى أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية للتشغيل فى الفنادق خلال الأيام المقبلة لـ75%، بدلاً من 50% التى يتم العمل على أساسها حالياً.

وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية أن الغرف المتبقية دون حجوزات حتى الآن، سواء فى الإسكندرية أو فى الساحل الشمالى، قليلة جدا،ً فضلاً عن بعض «السويتات» فى الفنادق، مشيراً إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى الفنادق ومواصلة التعقيم والتطهير ساهمت فى جذب السائحين للفنادق، ما أسهم فى ضعف الإقبال على الشاليهات والقرى السياحية لأول مرة بخلاف العام الماضى. ولفت إلى مرور لجان التفتيش على الفنادق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أصبح أمرا معتادا طبيعيا مقارنة ببداية التشغيل، ولم يعد النزلاء يشعرون بالتوتر حال رؤية أعضاء اللجان.

نظمت محافظة الجيزة حملات مكثفة، الأحد، على الأحياء والمراكز، لمواجهة مخالفات الذبح خارج المجازر، فيما نظمت مديرية التموين حملات على الأسواق. وكشف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن تحرير٧١ محضر ذبح أضاحى فى الشوارع للمخالفين، خلال أول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، مشدداً على متابعة تنفيذ قرار حظر ذبح الأضاحى فى نهر الطريق، وحال المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه، نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشىء لأصله.

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وشدد المحافظ على حظر ذبح الأضاحى فى الشوارع واقتصاره على مجازر المحافظة، لمراعاة نظافة الشارع وسلامة الذبائح من التلوث.

وكلف المحافظ إدارتى شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتحرير محاضر ضد المخالفين، مشيراً إلى تحرير ١٧ محضراً فى حى العمرانية، و5 محاضر فى الوراق، و10 فى حى شمال، و14 بحى العجوزة، و10 بحى الدقى، و٦ بحى بولاق، و3 بحى الطالبية، و3 بمركز أوسيم، و3 محاضر بمدينة الحوامدية.

وأكد «راشد» فتح مجازر المحافظة مجانا أمام المواطنين، طوال أيام عيد الأضحى، تحفيزا لهم على ذبح الأضاحى فى المجازر، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

وفى سياق متصل، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط ١٨٨ مخالفة تموينية، خلال أول وثانى أيام عيد الأضحى، وتم تحرير محاضر بالمخالفات لبدالين تموينيين ومستودعات بوتاجاز ومحال لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية ونقص فى الأوزان والأرصدة وتوقف عن العمل. انتعشت حركة السياحة الداخلية لمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، بفضل القادمين من القاهرة والمحافظات، لقضاء إجازة عيد الأضحى، والتى شهدت تدفق العشرات خلال الـ3 أيام الماضية.

واصطفت حافلات الرحلات الداخلية فى طابور كبير عند بوابة كمين رأس محمد على، بعد 15 كيلو مترًا من المدينة السياحية، ودعا عدد من المهتمين بالسياحة إلى سرعة إجراءات الدخول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

وطالب أحمد غباشى، رئيس ائتلاف دعم السياحة بالمدينة، بضرورة تفهم القادمين لإجراءات الكشف عليهم بالكواشف الحرارية، وكذلك الإجراءات الأمنية المتبعة، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات بمدخل عيون موسى ومدخل شرم فقط، إلى جانب عدم القدوم بسيارات الدفع الرباعى، لأنه يتم منعها بداية من نفق الشهيد أحمد حمدى، لدواع أمنية.

على صعيد متصل، واصل أهالى المحافظة احتفالاتهم بثالث أيام العيد، إذ شهدت فنادق مدينتى «شرم ودهب» إقبالًا من الزائرين بمختلف المحافظات، وبعض السياح من مختلف دول العالم، بعد أن تم إعداد وتجهيز العديد من البرامج الترفيهية والحفلات الليلية فى عمق الجبال مصحوبة بالعشاء البدوى وحفلات الفن الشعبى والتنورة.

ووصلت نسبة الإشغالات السياحية خلال أيام العيد لـ50٪ للفنادق التى تم التصريح لها باستقبال نزلاء، والتى طبقت الإجراءات الاحترازية والوقائية، فيما خلت جميع شواطئ شرم التى توجد بهضبة «أم السيد» ومحمية «رأس محمد» و«خليج نعمة»، والشاطئ العام ومنطقة نبق وأيضًا الحدائق والمتنزهات العامة من الزائرين.