شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتابع مستحقات عامل مصري بعد مقتله على يد شاب أردني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، لمتابعة مستحقات شاب قتيل لقى حتفه إثر إصابته بعيار نارى، على يد شاب أردنى.

وطالب الوزير، مكتب التمثيل العمالى، بالتواصل مع جهة عمل الضحية، لحفظ حقوقه العمالية، والتنسيق مع القنصلية المصرية، لمعرفة ملابسات الحادث، من خلال التحقيقات، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى القاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، كشف أن القتيل يدعى أمير سمير إبراهيم، توفى عن عمر يناهز 30 عاما، إثر إصابته بعيار نارى، على يد شاب أردنى، في حى نزال وسط العاصمة عمان.

وكشف رئيس مكتب التمثيل العمالى أن الجانى تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته، فضلا عن المتابعة من جانب السفير المصرى لدى عمان، شريف كامل، والتعاون مع القسم القنصلى والمستشار القانونى للسفارة، لمعرفة ملابسات الحادث وما أسفرت عنه التحقيقات.

من جانبه اتصل الملحق العمالى، طلعت السيد، بأسرة المتوفى وقدم لهم واجب العزاء، نيابة عن وزير القوى العاملة، وطمأنهم باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق ورثة ابنهم.

وناشد سامح الرملة، ابن عم الضحية، وزير الخارجية، سامح شكرى، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، التدخل لعودة الجثمان لمصر.

وقال «الرملة»، لـ«المصرى اليوم»: «إنه يثق في الدولة المصرية ووزيرة الهجرة في متابعة الحادث وعودة الجثمان لمصر حتى تبرد نار الأسرة»، مشيرا إلى أنهم حاولوا التواصل مع كل المسؤولين، من أجل عودة الجثمان.

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وأكد أنهم لا يعرفون ملابسات الحادث، وأن ما سمعوه أنه كان مجرد مزاح بين الطرفين، وأن الجانى تمّ القبض عليه.