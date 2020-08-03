شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة في سوهاج عن شهر أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة عن شهر أغسطس، عبر الموقع الالكترونى للهيئة، وأوضحت الهيئة مواعيد الصلوات الخمس المفروضة، وهى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أيضًا وقت شروق الشمس.

ويعرض الجدول التالى مواقيت الصلاة في سوهاج عن شهر أغسطس 2020، وندعو الله أن يوفقنا جميعًا للصلاة على وقتها، وأن يتقبلها قبولاً حسنًا، إنه على كل شيئ قدير ونعم المولى ونعم النصير.

مواقيت الصلاة في سوهاج عن شهر أغسطس 2020 :

التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء 2020-08-01 3:45 ص 5:18 ص 12:0 م 3:30 م 6:41 م 8:3 م 2020-08-02 3:45 ص 5:19 ص 11:59 ص 3:30 م 6:40 م 8:3 م 2020-08-03 3:46 ص 5:19 ص 11:59 ص 3:30 م 6:39 م 8:2 م 2020-08-04 3:47 ص 5:20 ص 11:59 ص 3:30 م 6:39 م 8:1 م 2020-08-05 3:48 ص 5:20 ص 11:59 ص 3:30 م 6:38 م 8:0 م 2020-08-06 3:48 ص 5:21 ص 11:59 ص 3:30 م 6:37 م 7:59 م 2020-08-07 3:49 ص 5:21 ص 11:59 ص 3:30 م 6:37 م 7:58 م 2020-08-08 3:50 ص 5:22 ص 11:59 ص 3:29 م 6:36 م 7:57 م 2020-08-09 3:51 ص 5:22 ص 11:59 ص 3:29 م 6:35 م 7:56 م 2020-08-10 3:51 ص 5:23 ص 11:59 ص 3:29 م 6:34 م 7:55 م 2020-08-11 3:52 ص 5:23 ص 11:58 ص 3:29 م 6:33 م 7:54 م 2020-08-12 3:53 ص 5:24 ص 11:58 ص 3:29 م 6:33 م 7:53 م 2020-08-13 3:54 ص 5:24 ص 11:58 ص 3:29 م 6:32 م 7:52 م 2020-08-14 3:54 ص 5:25 ص 11:58 ص 3:29 م 6:31 م 7:51 م 2020-08-15 3:55 ص 5:25 ص 11:58 ص 3:29 م 6:30 م 7:50 م 2020-08-16 3:56 ص 5:26 ص 11:58 ص 3:29 م 6:29 م 7:49 م 2020-08-17 3:56 ص 5:26 ص 11:57 ص 3:28 م 6:28 م 7:48 م 2020-08-18 3:57 ص 5:26 ص 11:57 ص 3:28 م 6:27 م 7:47 م 2020-08-19 3:58 ص 5:27 ص 11:57 ص 3:28 م 6:26 م 7:45 م 2020-08-20 3:59 ص 5:27 ص 11:57 ص 3:28 م 6:25 م 7:44 م 2020-08-21 3:59 ص 5:28 ص 11:56 ص 3:28 م 6:25 م 7:43 م 2020-08-22 4:0 ص 5:28 ص 11:56 ص 3:27 م 6:24 م 7:42 م 2020-08-23 4:1 ص 5:29 ص 11:56 ص 3:27 م 6:23 م 7:41 م 2020-08-24 4:1 ص 5:29 ص 11:56 ص 3:27 م 6:22 م 7:40 م 2020-08-25 4:2 ص 5:30 ص 11:55 ص 3:26 م 6:21 م 7:39 م 2020-08-26 4:3 ص 5:30 ص 11:55 ص 3:26 م 6:20 م 7:37 م 2020-08-27 4:3 ص 5:31 ص 11:55 ص 3:26 م 6:19 م 7:36 م 2020-08-28 4:4 ص 5:31 ص 11:54 ص 3:25 م 6:18 م 7:35 م 2020-08-29 4:4 ص 5:31 ص 11:54 ص 3:25 م 6:17 م 7:34 م 2020-08-30 4:5 ص 5:32 ص 11:54 ص 3:25 م 6:15 م 7:33 م 2020-08-31 4:6 ص 5:32 ص 11:54 ص 3:24 م 6:14 م 7:31 م