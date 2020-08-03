شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقم الولي لهدم ضريحه؟.. «المصري اليوم» ترصد رأي الصوفيين في «صاحب المقام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار فيلم صاحب المقام جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يرى أن الفيلم يعبر عن روحانيات، ومعارض يعتبره عبارة عن مجموعة من «الخزعبلات»، وآخرين يرون أن الفيلم يروج لأمور تمس العقيدة وأن الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى ينتصر في فيلمه للصوفيين.

«المصري اليوم» توجهت بالسؤال للباحثين في الشأن الصوفي وللصوفيين أنفسهم، لمعرفة فيما إذا كان الولي، ممثلا في شخص «سيدى هلال» أو صاحب المقام في الفيلم، ينتقم لنفسه بسبب هدم ضريحه؟

يقول خالد الشناوى، الباحث في الشأن الصوفي، عن قصة الفيلم والأحداث والمشاكل التي وقع فيها بطل الفيلم: «للأولياء كرامات بالفعل، ولكن كرامة الولى لا يفعلها بذاته وإنما يفعلها الله لقوله تعالى (إنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا)، وورد في الحديث القدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب)، وأن في فلسفة السادة الصوفية في موضوع الكرامة، هي مردها إلى الله، وأن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وأن الولي تجري على يديه الكرامة بأمر الله تعالى فلا ينسب فعلاً إلى نفسه من دون الله».

لقطات من فيلم صاحب المقام

وأضاف «الشناوى» أن معتقد الصوفية بوجود كرامات للأولياء ثابت، وهو أمر يمكن حدوثه، ومنها الكرامة التي حدثت للسيدة مريم العذراء، والتى لم تكن من الأنبياء، وإنما كانت من الأولياء الصديقين، في قوله تعالى «كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»، وفى قصة صاحب سليمان عليه السلام حين قال له عفريت من الجن «قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ»، هنالك قام آصف بن برخيا وكان عبدا صالحا حاضرًا للأحداث وقال حسبما ورد في القرأن «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ»، ولم يكن آصف نبيًا، بل كان عبدًا صالحًا، وبهذا تكون كرامات الأولياء واردة، ولكن الله هو مصدر الكرامة وليس الولى ذاته، وتكون للولي في حياته، وله أيضا بعد مماته، ولا تنقطع بأي حال من الأحوال.

وقال الشيخ محمد رمضان العبد، أحد أتباع الطريقة الخليلية البيومية: «يمكن لمن يهدم الضريح أن يتعرض لمشاكل بل إنه يدخل في حرب مع الله، والمنتقم في هذه الحالة هو الله سبحانه وتعالى لأن هادم المقام عادى الله سبحانه وتعالى، ولأن الله يأذن بالحرب في حالتين وهما الربا ومعاداة الأولياء، لقوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ»، وقول النبى صلى الله عليه وسلم في حديث قدسى عن رب العزة «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب»، ولكن الذي يحارب لأجل أوليائه هو الله، موضحًا لو قلنا أن الولى هو الذي يتنقم نكون دخلنا في أمورالشرك، ولكن الله هو الذي ينتقم لوليه ويأخذ حقه حيًا أو ميتًا».

وأوضح «العبد» أنه «لا فرق في أن يأخذ الله حق أوليائه بين كون الولى حى أو ميت، لأن الله إذا أحب عبدًا كتب له القبول في الأرض، كما أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا الأولياء، وفى الأرض هنا تعنى حيًا وميتًا، ولكن الله هو الذي يأخذ حق أوليائه أحياء وأموات، وليس الولى هو الذي يأخذ حقه».

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وأضاف «العبد» أن «زيارة الأولياء لا تعتبر شرك ولكن الشرك أن تنادى الولى بأنه ينفع ويضر، ولكن زيارته من باب الحب للولى، لأن الله يحب الولى وأن محبة الله واجبة للمتحابين فيه، فما بالك لو كان أحد المتحابين في الله هو ولى من أولياء الله، والمسلمون في كل صلاة يسلمون على الأولياء قائلين في التشهد «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، مؤكدًا أن «الصوفيين لا يستغيثون بالأموات ولكن يستغيثون برب الأموات والأحياء والصالحين، ويحشر المرء مع من أحب ولو كان من أحب هم الأولياء والصالحين يُحشر معهم».

خالد الشناوى الباحث فى الشأن الصوفى

فيلم صاحب المقام - صورة أرشيفية

بوستر فيلم «صاحب المقام» - صورة أرشيفية