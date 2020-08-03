شكرا لقرائتكم خبر عن نائلة فاروق: التليفزيون المصري «كنز» يحمل ذاكرة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصرى، إن مشروع تطوير التليفزيون نال إعجاب المشاهد، مؤكدة حرص التليفزيون على تقديم رسالة توعية وتنوير وتثقيف، من خلال الأمانة في العمل الإعلامى المقدم للمشاهد.

وأضافت «فاروق»: «نقدم، يوميا، 3 ساعات من حفلات الأوبرا، ونحرص على تقديم الثقافة والفنون للمشاهد، مع الأمانة في تقديم الرسالة الإعلامية، فمن الممكن أترك ابنك أو ابنتك أمام التليفزيون دون خجل؛ لانه لا توجد به ألفاظ تخدش حياء الأسرة، نظرا لوجود رقابة على الرسالة المقدمة للمشاهد».

وأشارت رئيس التليفزيون إلى أن هناك محاولات لتطوير الفضائية المصرية، والقناة الثانية، وعودتهما إلى هويتهما الطبيعية.

وقالت: «هناك استفادة كاملة من المعدين والمخرجين والفنيين في القنوات الثلاث، (الأولى والثانية والفضائية)، ولدينا سياسة تنويع بشأن ما يقدم للمشاهد.

وتعليقا على مرور 60 عاما على إنشاء التليفزيون، قالت «فاروق» إن مبنى ماسبيرو يحمل ذاكرة المجتمع المصرى وتاريخه، لما به من توثيق للحياة التاريخية والاجتماعية والفنية والرياضية والسياسية لمصر.

ووصفت التليفزيون المصرى بأنه «منارة التليفزيونات العربية»، وأساس الإعلام المصرى، مشيرة إلى أن الإعلام العربى خرج من رحم التليفزيون المصرى، وأن الكوادر المصرية «علمت الناس يعنى إيه إعلام»، وشكلت وجدان ووعى المصريين.

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