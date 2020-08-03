شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حي بالمنيا يشارك في تنظيف الشوارع بـ«المقشة»: «أعمل لوجه الله» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك رئيس حي شمال في مدينة ملوي بمحافظة المنيا عمال النظافة بالوردية الصباحية، الأحد، أعمال رفع القمامة وتنظيف الشوارع حاملًا «المقشة».
وحرص جمال عبدالمسيح، رئيس حي شمال، على تجميع القمامة وتنظيف الشارع بنفسه، ومساعدة فريق العمل لإنجاز المهام المكلفين بها، في لفتة تؤكد حجم التفاني في العمل.
وقال رئيس الحى في تصريحات صحفية: «أعمل لوجه الله، وهذا ما تعودنا عليه من رؤسائي في العمل، لا يوجد فرق بين الرئيس والمرؤوس الهدف الأساسي هو إنجاز العمل على أكمل وجه».
وأضاف: «هناك تعليمات مشددة من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، بضرورة التعاون من أجل الوطن والمواطن».
كان اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، تناول قبل نحو شهر الطعام مع عدد كبير من عمال النظافة بقاعة ديوان الوحدة المحلية، وكان من بين الحاضرين، نواب المركز والمدينة، ورؤساء القرى التسع والأحياء بالمدينة.
وأكد رئيس مركز ومدينه ملوي جهود عامل النظافة، وسمو مكانتهم لدى كل المسؤولين، فبعرقه واجتهاده وتفانيه في العمل ما وصلت إليه حالة النظافة على مستوى المركز والمدينة.
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