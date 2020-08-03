شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا مش مليونيرة».. مرشحة لانتخابات «الشيوخ» في الإسماعيلية تستنكر إزالة لافتاتها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكرت عبير إسماعيل، مرشحة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لانتخابات مجلس الشيوخ «فردي» في الإسماعيلية، إزالة لافتات الدعاية الانتخابية الخاصة بها من مقبل مسؤولي حي أول الإسماعيلية.

وقالت عبير إسماعيل، في تصريحات خاصة، إنها «فوجئت بتعسف الحي وعدم إبلاغها بنزع اللافتات أو سداد رسوم عنها»، مستنكرة «الرسوم التعجيزية التي تصل لنحو 450 جنيه عن اللافتة الواحدة يوميًا».

أضافت: «أنا داخلة الانتخابات علشان اخدم وطني والمواطن، أنا مش مليونيرة علشان أدفع كل يوم 50 ألف جنيه»، مناشدة الهيئة الوطنية للانتخابات التدخل لـ«وضع معايير عادلة في الرسوم وعدم ترك المرشحين في مواجهة المحليات حتى تكتمل الصورة الديمقراطية في الانتخابات».

وكلف مسؤولو حي أول الإسماعيلية بنزع لافتات عبير إسماعيل المرشحة لانتخابات مجلس الشيوخ «فردي» عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لعدم سدادها الرسوم الخاصة باللافتات.

ونزع عاملون بإدارة الحي لافتات المرشحة من شارع محمد على، وجرى استدعاء المرشحة لسداد الرسوم أو تحرير محضر ضدها، بينما ترك العاملون لافتات مرشحي حزب «مستقبل وطن».

وأثار نزع اللافتات الخاصة بالمرشحة الشابة تعاطفا كبيرا بين أبناء المدينة وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، مع مطالب بالرقابة على الدعاية الانتخابية المبالغ فيها لبعض المرشحين، وضرورة تفعيل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بوضع سقف للدعاية الانتخابية والرسوم الخاصة بها.

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