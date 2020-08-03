شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة لافتات مرشحة «المصري الديمقراطي» لانتخابات «الشيوخ» في الإسماعيلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف مسؤولو حي أول الإسماعيلية بإزالة لافتات عبير إسماعيل، المرشحة لانتخابات مجلس الشيوخ «فردي» عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لعدم سدادها الرسوم الخاصة باللافتات.

ونزع عاملون بإدارة الحي لافتات المرشحة من شارع محمد على، وجرى استدعاء المرشحة لسداد الرسوم أو تحرير محضر ضدها، بينما ترك العاملون لافتات مرشحى حزب «مستقبل وطن».

وأثار نزع اللافتات الخاصة بالمرشحة الشابة تعاطفا كبيرا بين أبناء المدينة وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، مع مطالب بالرقابة على الدعاية الانتخابية المبالغ فيها لبعض المرشحين، وضرورة تفعيل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بوضع سقف للدعاية الانتخابية والرسوم الخاصة بها.