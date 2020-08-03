"المؤجرة أو المباعة".. رئيس جهاز بدر: تحرير محاضر لشقق الإسكان الاجتماعي المخالفة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن لجنة الضبطية القضائية المنوط بها التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة، وشرطة التعمير بالمدينة، شنتا حملة للتفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الياسمين بالحي الخامس بالمدينة، تحت إشراف المهندس منصور ناجي، نائب رئيس الجهاز للتنمية.

وأضاف مندور، في بيان له اليوم الأحد، أنه تم تحرير محاضر للوحدات السكنية المخالفة "المؤجرة"، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى إلغاء تخصيص الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط.

وأكد مندور، أن ذلك يأتي في إطار التأكد من وصول دعم الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي إلى مستحقيه، وعدم وجود أي مخالفات متعلقة بالوحدات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

‫