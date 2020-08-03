"ميكروباص الموت وحريق الموسكي وجريمة المقطم".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام، اليوم الأحد. ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ميكروباص الموت.. "الضفادع البشرية" تمشط ترعة المريوطية بحثا عن ضحايا جدد

لم يكتف رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، انتشال 8 جثامين من ترعة المريوطية نتيجة سقوط سيارة ميكروباص، وواصل رجال الضفادع البشرية عمليات التمشيط تحسبا لوجود ضحايا جدد.

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النيابة: ماس كهربائي السبب في حريق "عقار الموسكي"

كشف تقرير المعمل الجنائي الذي تسلمته نيابة الموسكي أن "ماس كهربائي" السبب في اندلاع حريق بعقار في شارع الشواذلية بحي الموسكي.

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جريمة في المقطم.. اعترافات عاطل متهم بقتل شخص لسرقته

أدلى عاطل متهم بقتل مواطن لسرقته بالمقطم باعترافاته أمام نيابة جنوب القاهرة الكلية.

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نزهة العيد تحولت لمأتم.. النيابة تُصرِّح بتشريح جثة طفل غرق في حمام سباحة

صرَّحت نيابة أوسيم بتشريح جثة طفل غرق في حمام سباحة بأوسيم؛ لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وأمرت بتسليمه لذويه لدفنه.

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"في كل مكان تجدهم".. الداخلية تواصل تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى (فيديو)

نشرت وزارة الداخلية قوات الأمن بكل الميادين والشوارع الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية، لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

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