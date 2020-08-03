أخبار مصر | طقس رابع أيام العيد.. شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر طقس رابع أيام العيد.. شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الاثنين، والذي يوافق 3 أغسطس 2020، وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

طقس النهار

وتوقع خبراء الهيئة، أن يسود ساعات النهار، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الغربية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 80 %.

أما في منطقة شمال وجنوب الصعيد، فتشهد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

وبالنسبة لساعات الليل، فقد توقع الخبراء، أن يسود يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدل، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 24 والعظمى 43

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 26 والعظمى 32

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في العريش الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 33

Advertisements

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في نخل الصغرى 22 والعظمى 40

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 30 والعظمى 38

درجات الحرارة في طابا الصغرى 30 والعظمى 38

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 28 والعظمى 43

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 44

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 43

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 29 والعظمى 43

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 37

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 37