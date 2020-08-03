شكرا لقرائتكم خبر عن 18 تاجرا في القليوبيه يشاركون في المبادرة الرئاسية «ما يغلاش عليك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية برئاسة الدكتور محمد الفيومي عن مشاركة 18 تاجر في المبادرة الرئاسية لشراء المنتجات المصريين «ما يغلاش عليك» والتي تشمل خصومات على السلع والمنتجات ٢٠% حتي يستفيد منها المصريون.

وتعمل المبادرة على تشجيع المنتج المحلي وتشجيع المصانع على زيادة الانتاج بالطاقة القصوي لها وزيادة فرص العمل وزيادة كمية السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية.

قال الدكتور احمد السقا المتحدث الرسمي باسم الغرفة التجارية بالقليوبية ان المبادرات الرئاسية كما اعادة الحياة للصحة وبعض القطاعات الهامة لم تنسي الصناعة المصرية لتأتي تلك المبادرة وتحقق الخير ليستفيد منها جميع المصريين وغير المصريين وهو قمة العدالة الاجتماعية والإنسانية.

وناشد السقا جميع التجار بالمشاركة في تلك المبادرة الهامة التي تدعم وتروج للمنتج المصري وتشجع الصناعة المصرية في اتاجه عام للدولة يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمواطن البسيط.

يذكر ان المبادرة الرئاسية تحت شعار «ما يغلاش عليك»والتي بدأت عملية البيع والشراء في تحريك السوق المحلى تهدف المبادرة إلى تشجيع شراء المنتج المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية في المقام الأول

كما تساهم في تحسين صورة القطاع الخاص المتمثل في الصناع والتجار، فضلًا عن مساهمتها في زيادة الدخل عن طريق تحسين التحصيل الرسوم والضرائب التي تشكل نسبة كبيرة من أموال الخزانة.

كما ان للمبادرة دور فعال في تحسين ثقافة المستهلك المصرى وتحفيزه على الشراء عن البعد إلكترونيًا وتوقيت تنفيذها من جانب القيادة السياسية ما ينعكس إيجابيًا على حركة الأسواق، لا سيما في ظل تباطؤ حركة البيع والشراء.

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الموقع الإلكترونى للمبادرة يقدم للعملاء البيانات والمعلومات حول المنتجات المشاركة ويضم نحو 4200 سلعة من السلع التي تباع بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 20% في المتوسط، فضلًا عن خصم إضافى بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملى البطاقات التموينية الذي يبلغ عددها بحد أقصى 200 جنيه للفرد وللأسرة 1000 جنيه.