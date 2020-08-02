شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء إجازة كنترولات الثانوية غدا وأوائل الجمهورية الثلاثاء.. ونسبة النجاح تتجاوز 79% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي غدا الاثنين إجازة عيد الأضحي المبارك بكنترولات الثانوية العامة ،حيث تستأنف وزارة التربية والتعليم الثلاثاء العمل بكافة قطاعات وكنترولات الجمهورية لتجميع النتيجة، والكشف عن سرية أرقام جلوس الطلاب «السلبسات» ونسبة النجاح العامة وتحديد أعداد الراسبين والباقين للإعادة وطلاب الدور الثاني .

وتسلم الكنترولات الثلاثاء قائمة الأوائل على مستوي الجمهورية بعد تصفية قوائم 11 كنترول للشعب الثلاث «علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي» وكذلك أوائل مدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا ومدارس الدمج والمكفوفين وعرضها على رئيس امتحانات الثانوية العامة .

وعلمت «المصري اليوم» أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سيقوم باعتماد نتيجة الثانوية العامة فور تجميعها بنسبة نجاح تتجاوز 79% وقد تصل 80% وسيقوم بمهاتفة الأوائل وتهنئتهم على تفوقهم في ظل امتحانات استثنائية بسبب انتشار جائحة كورونا