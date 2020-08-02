شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: انتخابات مجلس الشيوخ لن تتم بلجان الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ،أن هناك ورديات بمدارس الإدارات التعليمية تحت إشراف مدير عام كل ادارة، وذلك لمتابعة إجراءات الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد محمد عطية مدير المديرية خلال اجتماعه بمديري عموم الإدارات التعليمية، إن المدارس التي تكون مقارا للجان الانتخابية، ستكون من المدارس التي لا توجد بها لجان امتحانات الدبلومات الفنية، وذلك بناء على تعليمات الوزارة والمحافظة.

وأضاف أن غرفة العمليات تتابع إجراءات تعقيم اللجان، وصيانة بوابات التعقيم الإلكترونية ،مشيرا إلى أن آليات الدعاية الانتخابية بالمديرية تتم أون لاين من خلال موقع المديرية الرسمي، ومنصتها الرسمية وأوضح أن هذه الحملات توعوية بأهمية التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية.