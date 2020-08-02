شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف لـ«المصرى اليوم»: إحالة مسؤولين للتحقيق وإيقاف آخرين عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إنه لضبط إيقاع منظومة العمل ومواجهة أوجه القصور والتراخي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحزم، لتحقيق مبدأ الثواب والعقاب مشيرا إلى أنه قد أمر في إحدى جولاته الميدانية بإحالة 4 نواب رئيس مدينة للتحقيق، وذلك لتدنى مستوى المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشارع السويفي، حيث تساعد مثل تلك الإجراءات على إيقاظ عناصر الجهاز التنفيذي، تحت شعار عدم السماح إطلاقا بأي تقصير أو تراخ في أداء المهام، خاصة وأن هذه الفترة تواجه الدولة فيها تحديات كبيرة في ظل جهودها في مجابهة تداعيات فيروس كورونا على كافة المستويات

ونوه المحافظ عن الإجراءات التي تم اتخاذها في بعض وقائع الفساد التي تم ضبطها، عندما أصدر قراراً بوقف 3 من مسؤولى الدفع الإلكتروني بإدارة تعليم بني سويف عن العمل، لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أيهما أقرب ،ووقف صرف نصف رواتبهم خلال مدة الوقف،وتكليف مديرية التربية والتعليم بإخطار المحكمة التأديبية بصورة من قرار الإيقاف واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن لما نُسب إلى المسئولين الثلاثة من قيامهم بإدخال وصرف مبالغ مالية على خلاف الحقيقة وبالمخالفة للمبالغ الواجب دفعها ،قدرت بـ 87 ألف و394 جنيه،والتى تم إقرارها ومراجعتها بقسم الحسابات بالإدارة،مما ترتب عليه دفعهم وصرفهم مبالغ مالية لأنفسهم وللغير بدون وجه حق