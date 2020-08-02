شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنى سويف تطوير العمل بالتعليم الهجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، في تصريح خاص «للمصرى اليوم» اننا نسعى لتطوير التعليم الجامعى داخل كليات الجامعة مشيرا إلى اننا نعمل على نشر التعليم الهجين، بعد تدريب اعضاء هيئة التدريس عليه كما اننا نسعى ايضا إلى الاهتمام بطلابنا ذوى الاعاقة البصرية بعد تزويد الجامعة بوحدة «برايل» وهى اول وحدة على مستوى جامعات مصر وموجودة في جامعتنا فقط

وقال رئيس الجامعة، أننى وافقت على خطة نشر التعليم الهجين وتدريب أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الجامعة باستخدام البريد الإلكتروني الجامعي في عمل محاضرات أعضاء هيئة التدريس عن بعد، وأوضح رئيس الجامعة أن التعليم الهجين يعتمد على الدمج بين التعلم وجها لوجه والتعلم عن بعد، ويمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، الأمر الذي يُسهم في تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق أمثل استفادة من خبرة أعضاء هيئة التدريس، مع تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعات.

وقال أننا إفتتحنا مركز الطباعة والنشر والمقام على مساحة 800 متر والتى تشمل أحدث الات الطباعة والتصوير ونظام الطباعة الديجيتال إلى جانب وحدات الطباعة الرقمية للكتب الدراسية والرسائل العلمية، وقال انها مزودة بوحدة برايل لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية وهي أول وحدة شاملة ومتخصصة على مستوي الجامعات المصرية .

وأكد الدكتور منصور أن هناك خطة شاملة للتطوير تجري على قدم وساق داخل وحدة التعليم الصناعى والتى تشمل وحدة السيارات وتنفيذ جراج يسع 100 مركبة، ومستشفي كلية طب الاسنان، مع تصور لانشاء «تراك» حول الملاعب ومجمع الكافيتريات الجديد والمبني الجديد الذي يتم تجهيزه لكلية السياسة والاقتصاد وكذلك مبني المدرجات والقاعات.