شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان لأمين «الأخوة الإنسانية»: تركت أسرتك في العيد.. ونحن هنا أسرتك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، عن سعادته بلقاء البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، حيث أهداه البابا مزهرية ورد فضية تقديرًا له على حرصه على اهتمامه بعمله وتركه لأسرته خلال أيام العيد من أجل العمل، وذلك خلال لقائه لبحث أعمال ومبادرات اللجنة.

وقال عبدالسلام في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأحد، إنه ‏«سعدت بلقاء قداسة البابا فرنسيس بالفاتيكان منذ يومين،لبحث أعمال ومبادرات لجنة الأخوة الإنسانية، الرائع أن قداسته لا تفوته اللمسات الإنسانية، فمما قاله»لقد تركت أسرتك في العيد لأجل العمل ونحن هنا أسرتك، عيد مبارك«، ثم أهداني هدية رائعة عبارة عن مزهرية ورود فضية قائلًا:»هذه هدية العيد«.

يذكر أن المستشار محمد عبدالسلام، الأمين للجنة العليا للأخوة الإنسانية، قد التقى البابا فرنسيس، لعرض ملخصاً بعمل اللجنة خلال الفترة السابقة، وما توصلت إليه بخصوص المشروعات والمبادرات التي تشرف اللجنة على تنفيذها، وفي مقدمتها جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وبيت العائلة الإبراهيمية، واستعرض رؤية اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في استراتيجية إنسانية عالمية لمرحلة ما بعد كورونا، تعزز قيم الإخاء والتضامن والعيش المشترك.