شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستأنف طلاب الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات «تجاري، صناعي، زراعي،فندقي» نظام «الثلاث- الخمس» سنوات، الأربعاء 5 أغسطس أداء الامتحانات التحريرية بمختلف التخصصات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك ،وتستمر الامتحانات حتي 13 أغسطس

و أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني أن نحو 776161 طالب وطالبة سوف يستأنفوا الامتحانات التحريرية الأربعاء المقبل وذلك في 2987 لجنة سير، وذلك وسط اجراءات احترازية وأمنية مشددة .

وشدد مجاهد على ضرورة حضور الطلاب والتوافد على اللجان قبل بدء اللجنة بساعتين لاجراء التفتيش بالعصا الالكترونية للكشف عن الهاتف المحمول والأجهزك الالكترونية وأداء المسح الحراري، وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد مجاهد على مسؤولي اللجان بتنظيم دخول الطلاب بوضع مسافات تباعد بين الطلاب لا تقل عن متر واحد ،وقياس درجة حرارة الطلاب باستخدام الكواشف الحرارية وتسليم الطلاب كمامات ومطهرات وغلاف للأحذية وزجاجات المياه المعدنية على الطلاب بسبب ارتفاع حرارة الطقس ومتابعة الحالة الصحية لهم على مدار فترة الامتحانات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم البدء في أعمال تقدير الدرجـــــات للدبلومات الفنية يوم الأحد 9/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020.

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضــو.

ويبلغ عدد مقررات الامتحانات التحريرية 1644مقرر، وبذلك يزيد إجمالي عدد الطلاب والمعلمين والإداريين المشرفين على العملية الامتحانية عن مليون شخص لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواقي بلاستيكي للوجه، وواقي للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلى قفاز لكل يوم عمل.

وشددت الوزارة على جميع الطلاب بعدم حمل التليفون المحمول نهائيًا أو أي أجهزة الكترونية أخرى أثناء تأدية الامتحان، وإلا سيطبق عليهم العقوبات الواردة بالقانون ويتم إلغاء امتحانه ورسوبه حتى لو لم يستعمل التليفون أثناء الامتحان.