شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تلقي طلبات التصالح بالشهداء وتلا والباجور وقويسنا وتحصيل قيمة جدية التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية استمرار عمل لجان التصالح في مخالفات البناء جميع أيام الأسبوع لاستقبال طلبات المواطنين وتحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وتواصل الوحدات المحلية بمراكز الشهداء وتلا والباجور وقويسنا بمحافظة المنوفيةفي ثالث أيام عيد الأضحي المبارك بتلقي واستلام طلبات المواطنين وتحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وذلك من خلال عمل لجان التصالح في مخالفات البناء، حيث أشارت اللجان على إنتظام العمل وتزايد المواطنين الوافدين.

وأكد على استمرار العمل ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك وجميع أيام الأسبوع بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت وذلك تسهيلاً على المواطنين وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية.