شكرا لقرائتكم خبر عن راندا عبدالسلام فتاة مصرية من أصول فرنسية في فيلم تونسي جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد تقديمها شخصية نجوى في مسلسل «طاقة حب» الذي عرض في رمضان الماضي، تستعد الفنانة راندا عبدالسلام لخوض تجربة السينما، حيث تشارك في فيلم جديد تونسي فرنسي.

وقالت راندا إن المخرج العالمي حمزة بالحاج، هو من رشحها للدور، بعد مشاركتها في رمضان الماضي، بمسلسل «القمر آخر الدنيا».

وتابعت راندا أنها تقدم دور فتاة مصرية تدعي نور، من أصول فرنسية، وإن الدور جديد عليها تقدمه لأول مرة، ويعتبر نقلة في حياتها، كما تعقد جلسات مع المخرج للوقوف على تفاصيل الدور حتى تتفهمه بشكل جيد، وبالتالي تقدمه في أفضل حال حتى ينال على إعجاب جمهورها.

وأشارت إلى أن الفيلم يتم تصويره في عدد من البلدان المختلفة، ويدور في إطار اجتماعي عن الهجرة، من جنوب البحر المتوسط لشمال البحر المتوسط.

وتابعت راندا أن دورها محوري حيث تتعرض لعدة مشاكل وعقبات في حياتها خلال أحداث العمل، كما تعقد الجهة المنتجة على التعاقد مع باقي النجوم حتى يبدأون في تصوير الفيلم.

راندا عبد السلام

وشاركت راندا عبدالسلام، في رمضان الماضي بمسلسل«القمر أخر الدنيا»، والذي تدور أحداثه حول عائلة دلال، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجأ باختفاء والدتها كريمة، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد.

مسلسل «القمر أخر الدنيا» بطولة بشري وعمرو عابد، وهشام إسماعيل، ومؤمن نور، وثراء جبيل، وسميرة عبدالعزيز، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج شيرين مجدي.

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كما شاركت في بطولة مسلسل «طاقة حب»، بطولة أحمد حاتم، ويسرا اللوزي، الذي ينتمي لنوعية الأعمال طويلة الحلقات في شخصية نجوى.