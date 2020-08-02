شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يعقد مؤتمرًا جماهيرًا لدعم مرشحي الحزب في «الشيوخ» بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، مساء الأحد، مؤتمرًا جماهيريًا كبيرًا لدعم مرشحى الحزب لمجلس الشيوخ بقرية إبشان مركز بيلا.

بدأ المؤتمر بتلاوة القرآن الكريم والسلام الجمهوري، وفى البداية تحدث جمال الصيرفى، أمين الحزب بمركز بيلا، مرحبًا بقيادات الحزب والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية وأعضاء الحزب، مطالبًا أهالى مركز بيلا ببذل أقصى جهدهم مع مرشحى الحزب لتحقيق النجاح.

من جانبهم، ألقى مرشحو الحزب اللواء حسن البحيرى رقم 1 رمز القلم وأشرف ممدوح عبدالونيس رقم 2 رمز الكتاب والمهندس على العجوانى رقم 3 رمز سنبلة القمح (فردى) والمهندس عزالدين جودة والمهندس عبدالسميع يوسف مرشحا القائمة كلمات عبروا فيها عن سعادتهم بتواجدهم بين أبناء مركز بيلا المخلصين، مؤكدين أنهم يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن مشاكلهم، مطالبين أهالى بيلا بمساندتهم مع وعد بتحقيق مطالبهم المشروعة حال نجاحهم.