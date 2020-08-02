شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل 10 رحلات طيران من أوكرانيا وبيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، الأحد، 10 رحلات جوية من دولة أوكرانيا على متنها 2098 راكب ورحلة واحدة من بيلا روسيا على متنها 188 راكب، وسجل مطار شرم الشيخ الدولي، في ظل الاجراءات الاحترازية عدم وجود اية حالة اشتباه لفيروس كورونا.

كما شهدت مدينة شرم الشيخ، تدفق الحافلات السياحية على مدينة شرم الشيخ، والتي تقل سياح من القاهرة، وكافة المحافظات لقضاء عطلة عيد الاضحى المبارك بمدينة شرم الشيخ.

وقد شكلت الحافلات القادمة بالسياح طابور طويل عند بوابة كمين راس محمد، على بعد 15 كيلو متر، من مدينة شرم الشيخ، فيما دعا عدد من المهتمين بالسياحة بسرعة إجراءات الدخول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال أحمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ، إن القادمين يتفهمون ضرورة الكشف عليهم بالكواشف الحرارية، وكذلك الإجراءات الأمنية، مشيرا إلى ان تلك الإجراءات بمدخل عيون موسي، ومدخل مدينة شرم الشيخ فقط، ونصح القادمين بعدم القدوم بسيارات الدفع الرباعي لأنها تمنع بداية من نفق الشهيد أحمد حمدي لدواعي أمنية.

سياح أوكرانيا في شرم الشيخ