شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تُكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة «طفل أطفيح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة الصف في الجيزة، مساء الأحد، أجهزة الأمن، بتكثيف تحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، صباح أول أيام عيد الأضحى، بمدينة أطفيح.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من أسرة الطفل باختفائه، وبعد جهود الأمن عُثر على جثة الطفل ويُدعى «أحمد.ت». فيما أشارت التحقيقات الأوليّة إلى أن الصغير اختفى في أثناء لهوه.

وتستمع النيابة لأقوال أسرة «أحمد» للوقوف على ملابسات اختفاء، والعثور على جثته، والوصول إلى وجود خلافات للأسرة مع آخرين من عدمه، كما تتولى أجهزة الأمن عمليات فحص كاميرات المراقبة، واستجواب شهود الواقعة.