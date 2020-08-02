شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مراكز في القليوبية تسجل صفر كورونا.. و10 حالات إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت 7 مدن بالقليوبية الأحد ثالث أيام عيد الأضحي المبارك صفر إصابة بفيروس كورونا، بينما سجلت مدينة الخانكة وبنها وطوخ وكفر شكر 10 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد على مستوى القليوبية إلى 8644 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مدينة العبور والقناطر الخيرية، وغرب وشرق شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقليوب، وقها سجلوا صفر إصابة بفيروس كورونا.

وجاءت خريطة الإصابات كالتالي منذ بدأ الجائحة وحتى اليوم الأحد، مركز ومدينة الخانكة 719 حالة إصابة، والعبور 159 حالة، والقناطر الخيرية 621، وبنها 2172، وشرق شبرا الخيمة 988 حالة، وغرب شبرا 1171 حالة إصابة وشبين القناطر 726 حالة، وطوخ 960 وقليوب 6740 حالة إصابة ومدينة قها 42 وكفر شكر 412.

