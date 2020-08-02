شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 8300 عبوة كحول وكمامة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط مالك محل لتجارة الخردوات بدائرة مركز شرطة شبين الكوم محافظة المنوفية لحيازته 8300 عبوة وقطعة مستلزمات طبية «كمامة، قطعة وجه بلاستيك، عبوة كحول» غير غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية، معرضاً صحة المواطنين وحياتهم للخطر. وأكد عاطف الجمال وكيل تموين المنوفية استمرار الحملات التموينية بشكل يومى بمراكز محافظة المنوفية لضبط المتلاعبين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,316

تعافي 41,137

وفيات 4,834

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