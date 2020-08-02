شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة في جميع المدن المصرية ليوم 3 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة، لكل من الصلوات الخمس، وهى الفجر والظهر والعصر والمغرب، عبر الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الإنترنت عن يوم 3-8-2020.

وإلى حضراتكم جدول مواقيت الصلاة في جميع مدن مصر عن يوم 3 أغسطس 2020، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى أداء الصلاة، وأن يتقبل الله منا الصلاة وصالح أعمالنا.

مواقيت الصلاة فى جميع المدن المصرية عن يوم 3/8/2020 :

المدينة فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء القـاهـرة 3:37 ص 5:15 ص 12:1 م 3:38 م 6:47 م 8:13 م الأسكندرية 3:39 ص 5:18 ص 12:6 م 3:45 م 6:54 م 8:22 م طنطــا 3:36 ص 5:15 ص 12:2 م 3:40 م 6:49 م 8:16 م المنصورة 3:33 ص 5:13 ص 12:1 م 3:39 م 6:48 م 8:16 م الزقـازيق 3:35 ص 5:13 ص 12:0 م 3:38 م 6:47 م 8:14 م أسيــوط 3:46 ص 5:20 ص 12:1 م 3:33 م 6:42 م 8:5 م سـوهاج 3:46 ص 5:19 ص 11:59 ص 3:30 م 6:39 م 8:2 م بنى سويف 3:41 ص 5:17 ص 12:2 م 3:37 م 6:46 م 8:11 م المنـيـا 3:45 ص 5:20 ص 12:3 م 3:36 م 6:46 م 8:10 م قـــنا 3:43 ص 5:16 ص 11:55 ص 3:25 م 6:35 م 7:57 م أســوان 3:48 ص 5:18 ص 11:55 ص 3:19 م 6:30 م 7:50 م مطـروح 3:49 ص 5:29 ص 12:17 م 3:56 م 7:5 م 8:33 م الغردقـة 3:36 ص 5:9 ص 11:51 ص 3:22 م 6:32 م 7:55 م الخارجـة 3:55 ص 5:27 ص 12:5 م 3:33 م 6:43 م 8:4 م الإسماعيلية 3:31 ص 5:10 ص 11:57 ص 3:35 م 6:44 م 8:11 م دميـاط 3:30 ص 5:10 ص 11:59 ص 3:38 م 6:47 م 8:15 م السـلوم 3:57 ص 5:37 ص 12:26 م 4:5 م 7:14 م 8:42 م نويـبع 3:27 ص 5:3 ص 11:48 ص 3:23 م 6:32 م 7:57 م حلايــب 3:38 ص 5:6 ص 11:40 ص 3:0 م 6:13 م 7:31 م شرم الشيخ 3:32 ص 5:6 ص 11:49 ص 3:22 م 6:31 م 7:55 م الفـيــوم 3:41 ص 5:18 ص 12:3 م 3:38 م 6:47 م 8:13 م 6أكتـوبر 3:39 ص 5:16 ص 12:2 م 3:39 م 6:48 م 8:14 م كفر الشيخ 3:35 ص 5:14 ص 12:2 م 3:41 م 6:50 م 8:18 م الحامول 3:33 ص 5:13 ص 12:2 م 3:41 م 6:50 م 8:17 م بلطيم 3:34 ص 5:13 ص 12:2 م 3:41 م 6:50 م 8:18 م طابا 3:27 ص 5:3 ص 11:49 ص 3:24 م 6:34 م 7:59 م راس سدر 3:33 ص 5:10 ص 11:56 ص 3:32 م 6:41 م 8:6 م الطـــور 3:34 ص 5:9 ص 11:52 ص 3:25 م 6:34 م 7:58 م دهب 3:29 ص 5:5 ص 11:48 ص 3:22 م 6:31 م 7:56 م ابوزنيمة 3:33 ص 5:9 ص 11:54 ص 3:29 م 6:38 م 8:3 م راس غارب 3:34 ص 5:9 ص 11:53 ص 3:27 م 6:36 م 8:0 م القصير 3:37 ص 5:10 ص 11:49 ص 3:18 م 6:28 م 7:50 م برنيس 3:38 ص 5:8 ص 11:44 ص 3:8 م 6:20 م 7:39 م سفاجة 3:37 ص 5:10 ص 11:50 ص 3:21 م 6:31 م 7:53 م مرسى علم 3:37 ص 5:9 ص 11:47 ص 3:14 م 6:24 م 7:45 م شلاتين 3:40 ص 5:9 ص 11:44 ص 3:7 م 6:18 م 7:38 م سيدى برانى 3:53 ص 5:33 ص 12:22 م 4:2 م 7:11 م 8:40 م الضبعة 3:45 ص 5:24 ص 12:12 م 3:51 م 7:0 م 8:27 م العلمين 3:44 ص 5:23 ص 12:10 م 3:49 م 6:58 م 8:25 م واحة سيوة 4:3 ص 5:39 ص 12:24 م 3:59 م 7:8 م 8:34 م موط (الداخلة ) 4:0 ص 5:32 ص 12:11 م 3:39 م 6:49 م 8:10 م الفرافرة 3:59 ص 5:33 ص 12:14 م 3:45 م 6:55 م 8:18 م البويطى 3:52 ص 5:27 ص 12:10 م 3:44 م 6:53 م 8:18 م باريس 3:57 ص 5:27 ص 12:4 م 3:30 م 6:41 م 8:1 م المحلة الكبرى 3:35 ص 5:14 ص 12:2 م 3:41 م 6:50 م 8:17 م الحمام 3:36 ص 5:15 ص 12:2 م 3:41 م 6:50 م 8:17 م نجع حمادى 3:45 ص 5:18 ص 11:57 ص 3:26 م 6:36 م 7:58 م بورسعيـد 3:29 ص 5:9 ص 11:57 ص 3:36 م 6:45 م 8:13 م السـويس 3:32 ص 5:10 ص 11:56 ص 3:33 م 6:42 م 8:8 م العريـش 3:24 ص 5:3 ص 11:51 ص 3:30 م 6:39 م 8:6 م الطـــور 3:34 ص 5:9 ص 11:52 ص 3:25 م 6:34 م 7:58 م دمنـهـور 3:37 ص 5:16 ص 12:4 م 3:43 م 6:52 م 8:19 م ادفو 3:46 ص 5:17 ص 11:55 ص 3:22 م 6:32 م 7:53 م اسنا 3:46 ص 5:18 ص 11:56 ص 3:24 م 6:34 م 7:55 م القاهرة الجديدة 3:37 ص 5:14 ص 12:1 م 3:37 م 6:46 م 8:13 م توشكى 3:57 ص 5:26 ص 12:1 م 3:23 م 6:35 م 7:53 م الدلنجات 3:38 ص 5:16 ص 12:4 م 3:42 م 6:51 م 8:18 م كاترين 3:31 ص 5:7 ص 11:51 ص 3:25 م 6:34 م 7:58 م

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