شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: رفع 2254 طن مخلفات خلال عيد الأضحى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بصفة دورية ويومية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

رفع 1708 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة بمراكز ومدن كفر الشيخ

رفع 1708 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة بمراكز ومدن كفر الشيخ

رفع 1708 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة بمراكز ومدن كفر الشيخ

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم الأحد، 2254 طن بـ 13 مركز ومدينة، منهم بـ «كفر الشيخ 470 طن، وببرج البرلس 50 طن، وبسيدي سالم 135 طن، وبسيدي غازي 30 طن، وبلطيم 100 طن، وبالرياض 80 طن، وبالحامول 154 طن، وبمصيف بلطيم 30 طن، وبقلين 95 طن، وبيلا 200 طن، وبدسوق 200 طن، وبفوه 230 طن، وبمطوبس 180 طن»، بإجمالي 2254 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.