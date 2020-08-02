3000 جنيه غرامة فورية.. تحرير 70 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، إنه تم تحرير 71 محضر ذبح أضاحي بالشوارع للمخالفين خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف راشد أن هناك متابعة حازمة لتنفيذ قرار حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وحال المخالفة يُحَصَّل مبلغ 3000 جنيه نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء إلى أصله، مشددًا على حظر ذبح الأضاحي في الشوارع، وأن عملية الذبح مقتصرة على مجازر المحافظة المخصصة والمعدة لذلك؛ لمراعاة نظافة الشارع وسلامة الذبائح من التلوث.

وكلَّف محافظ الجيزة إدارتَي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات، تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

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وأشار راشد إلى أنه تم تحرير 17 محضرًا بحي العمرانية، و5 محاضر بحي الوراق، و10 محاضر بحي شمال، و14 محضرًا بحي العجوزة، و10 محاضر بحي الدقي، و6 محاضر بحي بولاق، و3 محاضر بحي الطالبية، و3 محاضر بمركز أوسيم، و3 محاضر بمدينة الحوامدية.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى؛ تحفيزًا لهم على ذبح الأضاحي في المجازر، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

وفي الإطار نفسه، تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 188 مخالفة تموينية خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك؛ حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات لبدالين تموينين ومستودعات بوتاجاز ومحلات لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية ونقص في الأوزان والأرصدة وتوقف عن العمل.