ميكروباص الموت.. "الضفادع البشرية" تمشط ترعة المريوطية بحثا عن ضحايا جدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يكتف رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، انتشال 8 جثامين من ترعة المريوطية نتيجة سقوط سيارة ميكروباص، وواصل رجال الضفادع البشرية عمليات التمشيط تحسبا لوجود ضحايا جدد.

وتضاربت روايات شهود عيان حول عدد مستقلي السيارة ما بين 19 أو 18 راكبا في الوقت الذي نقل 7 مصابين إلى المستشفى للعلاج بعد إنقاذهم.

واستعانت قوات الحماية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء هشام صادق بمعدات لانتشال السيارة المنكوبة التي تهشمت بفعل الحادث.

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تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة أجرة في ترعة المريوطية بطريق "نكلا - المنصورية".

تحريات مباحث فرقة شمال أكتوبر بقيادة العقيد محمد عرفان والمقدم مجدي موسى، توصلت إلى أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من "زايد2000" في طريقها إلى محافظة المنوفية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها بالترعة.

رجال الإنقاذ النهري أنقذوا 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، إلا أن أحدهم فارق الحياة، في الوقت الذي تم انتشال 7 جثث حتى الآن، ورفع السيارة من مجرى الترعة.