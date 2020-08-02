مصرع وإصابة 15 شخصًا في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، اليوم الأحد؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية بمركز منشأة القناطر، شمال محافظة الجيزة.

غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة أجرة في ترعة المريوطية بطريق "نكلا - المنصورية".

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دفع اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق إنقاذ نهري "ضفادع بشرية" مدعومين بالمعدات اللازمة.

تحريات مباحث فرقة شمال أكتوبر بقيادة العقيد محمد عرفان والمقدم مجدي موسى، توصلت إلى أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من "زايد2000" في طريقها إلى محافظة المنوفية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها بالترعة.

رجال الإنقاذ النهري أنقذوا 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، إلا أن أحدهم فارق الحياة، في الوقت الذي تم انتشال 7 جثث حتى الآن، ورفع السيارة من مجرى الترعة.