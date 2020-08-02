شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حركة تنقلات المرور بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، حركة تنقلات لرؤساء وحدات المرور بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع العميد سامح رشاد، مدير إدارة مرور كفر الشيخ. وتضمنت الحركة نقل الرائد أحمد كلبوش، رئيس مرور دسوق للعمل بالفحص الفني بإدارة مرور كفر الشيخ، ونقل النقيب أحمد فكري بشته رئيس قسم مرور فوه للعمل رئيسًا لقسم مرور سيدي سالم والرائد بدوي شريف رئيس مرور سيدي سالم للعمل رئيسا لوحدة مرور دسوق، والنقيب ابراهيم خالد للعمل رئيسا لمرور فوه. ومن ناحيته طالب العميد سامح رشاد، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، رؤساء وحدات المرور الجدد بتفعيل القانون، تحقيقًا لرفع كفاءة العمل، وتقديم الخدمات العامة للمواطنين في إطار عمل قانوني منظم، وتفعيل الحملات الأمنية في الشارع، لضبط أي مخالفات مرورية تيسيرًا على الحركة العامة للمواطنين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,316

تعافي 41,137

وفيات 4,834

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