شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الخير توزع لحوم 74 رأس ماشية خلال عيد الأضحى بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت مؤسسة «مصر الخير» بمحافظة سوهاج، لحوم 74 رأس ماشية على المواطنين من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية داخل المحافظة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال أحمد حلمي، مدير فرع المؤسسة بمحافظة سوهاج- في تصريح له اليوم الأحد، إن توزيع لحوم الماشية على المواطنين بالمحافظة، يأتي ضمن حملة «صك الأضحية 2020» التي تنفذها المؤسسة في عدد من قرى المحافظة، لافتا إلى أنه سيتم استكمال باقي توزيع اللحوم على المواطنين خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد حلمي، أنه سيتم ذبح وتوزيع 153 رأس ماشية بجميع مراكز المحافظة داخل 110 قرية، لافتا إلى أن المساعدات التي تقوم بها المؤسسة تستهدف الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.