شكرا لقرائتكم خبر عن من الحزب الوطنى إلى الغد إلى مناهضة الإخوان.. أول سيدة أمينا لجامعة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن اختيار الدكتورة سهام أديب، للعمل في منصب أمين عام جامعة بني سويف، لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب في ضوء توجيهات القيادة السياسية بإعطاء الكفاءات النسائية فرصة لتولي المناصب القيادية داخل الدولة.

وقدم الدكتور منصور التهنئة للدكتورة سهام أديب لتوليها منصب الأمين العام متمنيًا لها دوام التوفيق، كما وجه الشكر إلى أحمد طه الأمين العام السابق تقديرا لجهوده المبذولة خلال فترة عمله ومشاركته الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة.

وتعتبر الدكتورة سهام حاصلة على بكالوريوس العلوم البيطرية جامعة القاهرة، وقد شغلت العديد من المناصب الإدارية الهامة ومنها مدير عام السلامة والصحة المهنية بالمستشفى الجامعي، ومدير عام الشؤون الإدارية بجامعة بني سويف، وأمين عام جامعة بني سويف المساعد والمشرف على قطاع 330 فدان شرق النيل، ومركز الإنتاج والخدمات الطلابية ومركز مؤتمرات الجامعة.

وشغلت أيضا «سهام اديب» منصب أمينة المرأة بالحزب الوطنى ببنى سويف، وانضمت إلى حزب الغد، لسنوات عديدة لم تتقدم بأوراقها إلى المجمع الانتخابى للحزب الوطنى، وفاجأت الجميع بتقديم استقالتها والانضمام إلى حزب الغد وترشحت على مقعد الفئات، وقدمت استقالتها منه وبعد الثورة شاركت من العديد من الفعاليات المناهضة للاخوان