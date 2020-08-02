شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني ينتهي من تسجيل أحدث البوماته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن النجم تامر حسني انتهاؤه من تسجيل أحدث البوماته، بشكل نهائي، ولم يستقر تامر حتى الأن على موعد طرحه، حيث كان المفترض صدور الألبوم تزامنا مع عيد الفطر. ونشر حسني صورة عبر انستجرام وعلق عليها: نهاركم ابيض يا اغلي الناس خلصت امبارح تسجيل الألبوم استعدوا.
ومن المقرر أن يطرح تامر في الألبوم أغنية باللهجة الصعيدية.
يذكر أن تامر انتهي أيضا من تصوير فيلم مش أنا منذ عدة أيام .
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,316
-
تعافي
41,137
-
وفيات
4,834
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني ينتهي من تسجيل أحدث البوماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.