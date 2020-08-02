شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني ينتهي من تسجيل أحدث البوماته‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النجم تامر حسني انتهاؤه من تسجيل أحدث البوماته، بشكل نهائي، ولم يستقر تامر حتى الأن على موعد طرحه، حيث كان المفترض صدور الألبوم تزامنا مع عيد الفطر. ونشر حسني صورة عبر انستجرام وعلق عليها: نهاركم ابيض يا اغلي الناس خلصت امبارح تسجيل الألبوم استعدوا.

ومن المقرر أن يطرح تامر في الألبوم أغنية باللهجة الصعيدية.

يذكر أن تامر انتهي أيضا من تصوير فيلم مش أنا منذ عدة أيام .