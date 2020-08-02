شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء القليوبية: يطلقون هاشتاج «لا للرشاوي الانتخابية لا بالشنط ولا غيره» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عددا من نشطاء القليوبية على صفحات التواصل الإجتماعي والفيس بوك حملة تحت عنوان «#حملة لا الرشاوي الانتخابية» لا بالشنط أو غيره أصواتنا حرة لا تباع ولا تشتري«لمواجهة إستغلال المال السياسي في شراء اصوات الناخبين في إنتخابات مجلس الشيوخ والمقرر عقدها 11 و12 أغسطس الجاري مؤكدين أن إستغلال الناخبين وخداعهم لايتماشي مع عصر الحرية والديمقراطية الذي نعيشه في ظل الثورة التشريعية التي تشهدها مصر حاليا

قال مؤسسوا الحملة في منشور لهم على الفيس بوك ان المشاركة في التصويت واجب وطني لاستكمال الاستحقاقات السياسية والوقوف خلف القيادة السياسية لمحاربة اعداء الوطن واستكمال مسيرة الاصلاح والتنمية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى وانه لايجوز للمرشحين مهما كان حجمهم أو وزنهم ان يشتروا اصوات الناخبين أو يواجهونهم

وطالب مؤسسوا الحملة بدعم المرشحين الذين يخضون المعركة بنزاهة مشيرين إلى ضرورة تفعيل الهاشتاج حاتي يعلم المواطن ان النصب مفضوح والمزمن تغير ولامكان للرشاوي الإنتخابية

يذكر ان 60 مرشحا يخوضون الإنتخابات للمنافسه على المقاعد الفردية لمحافظة القليوبية ال6 بينهم 6 مرشحين لإئتلاف الاحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن و9 سيدات ومرشحون عن عددا من الاحزاب مثل حماة الوطن والوفد والمؤتمر وأبناء مصر والشعب الجمهوري والمستقلين