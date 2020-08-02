ضبطوا بعد 9 حوادث سرقة بالجيزة.. استمرار حبس 3 عاطلين 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبطوا بعد ارتكابهم 9 حوادث سرقة مساكن بالجيزة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أكدت قيام 3 عاطلين - مُقيمين بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوب التسلق" مُتخذين من دائرة قسمي شرطة " الأهرام - ثان الشيخ زايد"مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع بأماكن اخفائها، وأضافوا إنفاقهم باقي المبالغ المالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بقرارها المتقدم.